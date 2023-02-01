Окупанти сьогодні обстріляли Краматорськ: "звільнили" кладовище (фото)

У середу, 1 лютого, російські військові знову обстріляли Краматорськ Донецької області. На цей раз окупанти атакували місцеве кладовище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.

"Росіяни обстріляли Краматорськ. Влучили ракетою по кладовищу. Розгатили могили", - написав він.

Як повідомлялось, 1 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську (Донецька область). Внаслідок обстрілу постраждало приватне підприємство.

Також у середу, 1 лютого, близько 10:00 окупанти з РСЗВ обстріляли село Заміст Куп’янського району Харківської області. Пошкоджено житловий будинок, газопровід та приватні автомобілі, є поранений.

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