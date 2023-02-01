ua ru
Ср, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти зранку обстріляли Куп'янський район: пошкоджено газопровід, є поранений

Новость на русском →
Харків, Середа 01 лютого 2023 13:51
Окупанти зранку обстріляли Куп'янський район: пошкоджено газопровід, є поранений Фото: окупанти вранці обстріляли Куп'янський район Харківської області (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 1 лютого, близько 10:00 окупанти з РСЗВ обстріляли село Заміст Куп’янського району Харківської області. Пошкоджено житловий будинок, газопровід та приватні автомобілі, є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Отримав поранення 66-річний мирний мешканець", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, 29 січня російська армія атакувала житловий будинок у Харкові, через що одна людина загинула, троє поранені. Також під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрелеча, Дворічна та інші міста та села. Пошкоджено приватні будинки, магазини, господарські споруди. Одна людина була поранена у Куп'янську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков
NEWS
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
DAILY
Битва за Вугледар. Що відбувається в місті і навіщо воно росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Битва за Вугледар. Що відбувається в місті і навіщо воно росіянам