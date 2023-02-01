Окупанти зранку обстріляли Куп'янський район: пошкоджено газопровід, є поранений

У середу, 1 лютого, близько 10:00 окупанти з РСЗВ обстріляли село Заміст Куп’янського району Харківської області. Пошкоджено житловий будинок, газопровід та приватні автомобілі, є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

"Отримав поранення 66-річний мирний мешканець", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, 29 січня російська армія атакувала житловий будинок у Харкові, через що одна людина загинула, троє поранені. Також під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрелеча, Дворічна та інші міста та села. Пошкоджено приватні будинки, магазини, господарські споруди. Одна людина була поранена у Куп'янську.