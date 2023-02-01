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Оккупанты сегодня обстреляли Краматорск: "освободили" кладбище (фото)

Фото: оккупанты обстреляли кладбище в Краматорске Донецкой области 1 февраля (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 1 февраля, российские военные снова обстреляли Краматорск Донецкой области. На этот раз оккупанты атаковали местное кладбище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Гончаренко.

"Россияне обстреляли Краматорск. Попали ракетой по кладбищу. Разгатали могилы", - написал он.

Как сообщалось, 1 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску (Донецкая область). В результате обстрела пострадало частное предприятие.

Также в среду, 1 февраля, около 10:00 оккупанты из РСЗО обстреляли село Замост Купянского района Харьковской области. Поврежден жилой дом, газопровод и частные автомобили, есть раненый.

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Краматорск