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Окупанти сьогодні інтенсивно обстрілюють Херсон. Жителів попередили про загрозу

Фото: жителів Херсона закликали бути обережними через обстріли (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти сьогодні активно обстрілюють Херсон. Тому жителів закликали бути максимально обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Інтенсивність обстрілів Херсона сьогодні значно більша, ніж зазвичай. Будь ласка, дотримуйтесь максимальної обережності, не перебувайте на відкритих просторах", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні протягом дня у Херсоні лунають вибухи, зокрема о 15:10 місцеві повідомляли про звуки вибухів. У місті фіксують "прильоти".

За словами Юрія Соболевського, за останню добу через ворожі атаки загинув місцевий житель, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, що сьогодні ворог обстріляв село Курахівка Донецької області, внаслідок чого є загиблий. Також вибухи пролунали у Костянтинівці.

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ХерсонвибухиВійна в Україні