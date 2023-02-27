У Костянтинівці вибухи, місцеві повідомляють про "прильоти"

У Костянтинівці (Донецька область) сьогодні вдень, 27 лютого, пролунали вибухи. Місцеві жителі зазначають, що окупанти, ймовірно, обстріляли місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Варто зазначити, що Костянтинівка розташована за 27 кілометрів західніше Бахмута.

Наразі місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.

"У Костянтинівці повідомляють про прильоти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія випустила по Україні 14 дронів-камікадзе типа "Шахед", з них 11 збили сили ППО.

Під час атаки окупанти вдарили по Хмельницькому, відомо про двох загиблих та 4 поранених.

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