У Костянтинівці вибухи, місцеві повідомляють про "прильоти"
Фото: окупанти обстріляли Костянтинівку 27 лютого (Getty Images)
У Костянтинівці (Донецька область) сьогодні вдень, 27 лютого, пролунали вибухи. Місцеві жителі зазначають, що окупанти, ймовірно, обстріляли місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"У Костянтинівці повідомляють про прильоти", - йдеться у повідомленні.
Наразі місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.
Варто зазначити, що Костянтинівка розташована за 27 кілометрів західніше Бахмута.
Нагадаємо, сьогодні вночі Росія випустила по Україні 14 дронів-камікадзе типа "Шахед", з них 11 збили сили ППО.
Під час атаки окупанти вдарили по Хмельницькому, відомо про двох загиблих та 4 поранених.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.