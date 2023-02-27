Курахівка під обстрілом: вже відомо про одного загиблого

Фото: через атаку росіян Курахівки Донецької області 27 лютого загинула людина (ілюстрація/GettyImages)

Прямо зараз російські окупанти обстрілюють село Курахівка Донецької області. Вже відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни обстрілюють смт. Курахівка Курахівської громади. Є інформація про одного загиблого цивільного. Обстріл триває", - розповів він. Як повідомлялось, у Костянтинівці (Донецька область) сьогодні вдень, 27 лютого, пролунали вибухи. Місцеві жителі зазначають, що окупанти, ймовірно, обстріляли місто.