Окупанти скинули на Запоріжжя щонайменше вісім КАБів, серед поранених 80-річна жінка

Запоріжжя перебуває під постійними ударами. У ніч на 14 листопада під час ліквідації наслідків російського обстрілу загинув рятувальник служби "Кобра": на нього впала бетонна плита, коли він розбирав завали пошкодженого житлового будинку.

Від ударів по місту страждають і діти. Раніше внаслідок атаки дронів на Запоріжжя постраждали мати та її 10-річний син.