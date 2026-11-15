Оккупанты сбросили на Запорожье восемь КАБов, среди раненых 80-летняя женщина

Запорожье находится под постоянными ударами. В ночь на 14 ноября во время ликвидации последствий российских обстрелов погиб спасатель службы "Кобра": на него упала бетонная плита, когда он разбирал завалы поврежденного жилого дома.

От ударов по городу страдают и дети. Ранее в результате атаки дронов на Запорожье пострадали мать и ее 10-летний сын.