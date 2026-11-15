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Оккупанты сбросили на Запорожье восемь КАБов, среди раненых 80-летняя женщина

00:18 15.11.2026 Вс
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Оккупанты сбросили на Запорожье восемь КАБов, среди раненых 80-летняя женщина Фото: последствия атаки КАБами на Запорожье 14 ноября, где травмированы пять человек (t.me/zoda_gov_ru)
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Вечером 14 ноября враг сбросил на Запорожье по меньшей мере восемь управляемых авиабомб. Предварительно травмированы пять человек, среди них 80-летняя женщина, повреждены многоэтажки и десятки авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВ Михаила Семикина и сопредседателя совета обороны области Ивана Федорова.

Оккупанты ударили по городу по меньшей мере восемью управляемыми авиабомбами. В нескольких многоэтажках выбиты окна, повреждены десятки автомобилей, часть из них сгорела.

На месте одного из попаданий возник пожар.

По предварительным данным, травмированы пять человек. Среди пострадавших - 80-летняя женщина.

Оккупанты сбросили на Запорожье восемь КАБов, среди раненых 80-летняя женщинаОккупанты сбросили на Запорожье восемь КАБов, среди раненых 80-летняя женщинаОккупанты сбросили на Запорожье восемь КАБов, среди раненых 80-летняя женщинаОккупанты сбросили на Запорожье восемь КАБов, среди раненых 80-летняя женщина

Фото: последствия атаки КАБами на Запорожье, где травмированы пять человек (t.me/zoda_gov_ru)

На местах попаданий работают экстренные службы. Полные последствия атаки, по словам Федорова, станут известны позже.

Запорожье находится под постоянными ударами. В ночь на 14 ноября во время ликвидации последствий российских обстрелов погиб спасатель службы "Кобра": на него упала бетонная плита, когда он разбирал завалы поврежденного жилого дома.

От ударов по городу страдают и дети. Ранее в результате атаки дронов на Запорожье пострадали мать и ее 10-летний сын.

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