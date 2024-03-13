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Окупанти скинули авіабомбу на Вовчанськ: під завалами будинку можуть бути люди

Вовчанськ, Середа 13 березня 2024 15:56
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Окупанти скинули авіабомбу на Вовчанськ: під завалами будинку можуть бути люди Ілюстративне фото: окупанти скинули авіабомбу на Вовчанськ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники атакували Вовчанськ Харківської області. Пошкоджений будинок, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області у Facebook.

Близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення про обстріл міста Вовчанськ. За попередніми даними, окупанти скинули керовану авіабомбу на місто.

Внаслідок атаки був пошкоджений двоповерховий будинок. Під завалами можуть знаходитися люди.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (за ст. 438 ККУ).

Обстріли України

Ввечері 12 березня окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Під ворожим ударом опинилися багатоповерхівки. За повідомленнями місцевої влади, були пошкоджені понад 300 квартир.

Станом на 13:30 відомо про п'ятьох загиблих у Кривому Розі.

Крім того, росіяни вдарили по Сумах. Ворожий дрон-камікадзе влучив у п'ятиповерхівку. З-під завалів врятували 10 осіб, є щонайменше дві жертви.

Зранку окупанти випустили по Одеській області ракету з тактичної авіації. Ворожу ракету знищили над морем. Також сьогодні росіяни завдали авіаудару по будинках у Мирнограді Донецької області, двоє людей загинули.

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