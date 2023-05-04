Окупанти скинули авіабомбу на село Іванівка Чернігівської області: є жертва та 3 поранених

Вночі у середу, 3 травня, російські окупанти скинули керовану авіабомбу на село Іванівка Чернігівської області. Одна жінка загинула, ще троє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
"Близько 23:10 зафіксовано 1 прихід, ймовірно керована авіабомба, в районі н.п. Іванівка Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.
За даними військових, внаслідок обстрілу пошкоджено 5 будівель різного призначення, при чому одна з них - будівля місцевого закладу освіти.
"Загинула 1 цивільна особа жінка похилого віку та 3 чоловіків отримали поранення", - додали в ОК.
Як повідомлялося, останніми днями спостерігається збільшення кількості обстрілів прикордонних територій Чернігівської області.
Нагадаємо, за даними на 10 квітня, окупанти активізували використання військово-повітряних сил для ураження цілей на території Чернігівської області.
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