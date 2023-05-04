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Оккупанты сбросили авиабомбу на село Ивановка Черниговской области: есть жертва и 3 раненых

Фото: оккупанты сбросили авиабомбу на село Ивановка Черниговской области (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью в среду, 3 мая, российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на село Ивановка Черниговской области. Одна женщина погибла, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Около 23:10 зафиксирован 1 приход, предположительно управляемая авиабомба, в районе н.п. Ивановка Черниговской области", - говорится в сообщении.

По данным военных, в результате обстрела повреждено 5 зданий разного назначения, при чем одно из них - здание местного учебного заведения.

"Погибла пожилая женщина и 3 мужчин получили ранения", - добавили в ОК.

Как сообщалось, в последние дни наблюдается увеличение количества обстрелов приграничных территорий Черниговской области.

Напомним, по данным на 10 апреля, оккупанты активизировали использование военно-воздушных сил для поражения целей на территории Черниговской области.

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Черниговская область