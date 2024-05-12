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Окупанти скинули авіабомби на Вовчанськ: родина опинилась під завалами, є жертва

Фото: окупанти скинули авіабомби на Вовчанськ Харківської області (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська зранку, 12 травня, обстріляли Вовчанськ, скинувши на місто авіабомби. Є загибла та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Харківській області.

"Сьогодні вранці ворог продовжував завдавати ударів керованими авіабомбами по житловим кварталам міста Вовчанська", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними рятувальників, під один з ударів потрапила одноповерхова житлова будівля.

"Під завалами знаходилась родина з чотирьох осіб та потребувала допомоги", - зазначили у ДСНС.

Рятувальники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох братів: чоловіків 1979 і 1983 р.н. та транспортували їх до медичного автомобілю.

"Господар оселі, чоловік 1956 року народження зміг самостійно вибратись з-під руйнацій ще до прибуття рятувальників. Нажаль його дружина, жінка 1950 р.н. загинула під уламками конструкцій будинку", - додали у відомстві.

Крім того, в результаті обстрілів знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель.

Обстріли Вовчанська

Російські війська постійно обстрілюють Вовчанськ Харківської області, розташований за 10 км від кордону з РФ.

Ситуація з обстрілами Вовчанська різко загострилася 10 травня, коли окупанти спробували прорвати кордон України із Бєлгородською областю. Бої точаться там і зараз.

Загарбники криють місто з артилерії та КАБами. У центрі Вовчанська практично не залишилося жодної вцілілої будівлі. З Вовчанська проводиться евакуація. При цьому у Вовчанську залишаються 300-400 людей.

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Харків