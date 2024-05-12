У Вовчанську, який прагнуть захопити росіяни, лишається близько 300-400 жителів

У прикордонному Вовчанську Харківської області, який, разом з Липцями, прагнуть захопити російські окупанти у ході своєї нової наступальної операції, лишається близько 300-400 жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Харків ".

"Тривають артобстріли за містом, між Вовчанськом та селом Гатище. Чутно, що працює артилерія. Літаки пускають від двох до трьох бомб за раз, б'ють хаотично в приватний сектор", — розповів журналістам начальник Вовчанського відділу поліції Максим Стецина.

За його словами, люди відмовляються евакуюватися, "тому що в них худоба, тварини". При цьому військова адміністрація пропонує евакуацію разом з тваринами, але все одно бажають не всі.

Діти, за словами Стецини, були вивезені з міста ще в 2023 році.

Загроза для Вовчанська