Оккупанты сбросили авиабомбы на Волчанск: семья оказалась под завалами, есть жертва

"Сегодня утром враг продолжал наносить удары управляемыми авиабомбами по жилым кварталам города Волчанска", - говорится в сообщении.

Так, по данным спасателей, под один из ударов попало одноэтажное жилое здание.

"Под завалами находилась семья из четырех человек и нуждалась в помощи", - отметили в ГСЧС.

Спасатели из-под обломков разрушенных конструкций освободили двух братьев: мужчин 1979 и 1983 г.р. и транспортировали их в медицинский автомобиль.

"Хозяин дома, мужчина 1956 года рождения смог самостоятельно выбраться из-под разрушений еще до прибытия спасателей. К сожалению, его жена, женщина 1950 г.р. погибла под обломками конструкций дома", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в результате обстрелов уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых зданий.