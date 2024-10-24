UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Окупанти скаржаться на удар по Криму, біля Севастополя й аеродрому Бельбек лунали вибухи

Фото: в окупованому Севастополі й не тільки лунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В тимчасово окупованому Криму цієї ночі, 24 жовтня, пролунали вибухи в районах Севастополя, Балаклави та Бельбеку, де розташований аеродром загарбників. Тривала робота сил та засобів російської протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер" та окупаційного "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

Зазначається, що вибухи на захопленому РФ українському півострові спочатку були близько 01.20. Пізніше представник окупаційної "адміністрації" оголосив про роботу ППО через начебто ракетну атаку.

За словами гауляйтера Севастополя, у місті "відпрацювало ППО".

"За попередньою інформацією, військові на значному віддаленні від берега над акваторією знищили 1 ракету", - написав він у Telegram.

Також Развожаєв стверджує, що у Севастополі "жодні цивільні об'єкти в місті не постраждали".

Між тим мешканці Криму розповіли в мережі про гучні вибухи, які було чути не тільки в районі Севастополя, а й у Балаклаві, а також у районі аеродрому Бельбек і в Байдарській долині (замкнута котловина в південно-західній частині Криму, за 40 км на південний схід від Севастополя).

Як пише "Кримський вітер", на тлі заяв представників окупаційної "адміністрації" про начебто збиття 1 ракети, вибухів було щонайменше 5, а саме: 2 - від Балаклави і до Севастополя, та ще 3 - біля аеродрому Бельбек.

Крім того, 4 вибухи було чути також в Байдарській долині, а сталося це в близько 01.10. Зазначається, що перший був досить гучним.

Нагадаємо, перед цим в окупованому Криму лунали вибухи й була пожежа на аеродромі Бельбек у ніч проти 7 жовтня.

А в середині серпня російські загарбники заявляли про атаку безпілотників на Севастополь, також того разу вибухи лунали у Керчі.

Додамо, раніше цього місяця у Феодосії палав найбільший у Криму нафтовий термінал, який Сили оборони України атакували 7 жовтня. Цей об'єкт горів близько тижня, паралельно упродовж кількох днів на території нафтобази вибухали резервуари.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СевастопольКримВибухи