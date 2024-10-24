Окупанти скаржаться на удар по Криму, біля Севастополя й аеродрому Бельбек лунали вибухи

Зазначається, що вибухи на захопленому РФ українському півострові спочатку були близько 01.20. Пізніше представник окупаційної "адміністрації" оголосив про роботу ППО через начебто ракетну атаку.

За словами гауляйтера Севастополя, у місті "відпрацювало ППО".

"За попередньою інформацією, військові на значному віддаленні від берега над акваторією знищили 1 ракету", - написав він у Telegram.

Також Развожаєв стверджує, що у Севастополі "жодні цивільні об'єкти в місті не постраждали".

Між тим мешканці Криму розповіли в мережі про гучні вибухи, які було чути не тільки в районі Севастополя, а й у Балаклаві, а також у районі аеродрому Бельбек і в Байдарській долині (замкнута котловина в південно-західній частині Криму, за 40 км на південний схід від Севастополя).

Як пише "Кримський вітер", на тлі заяв представників окупаційної "адміністрації" про начебто збиття 1 ракети, вибухів було щонайменше 5, а саме: 2 - від Балаклави і до Севастополя, та ще 3 - біля аеродрому Бельбек.

Крім того, 4 вибухи було чути також в Байдарській долині, а сталося це в близько 01.10. Зазначається, що перший був досить гучним.