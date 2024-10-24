Окупанти скаржаться на удар по Криму, біля Севастополя й аеродрому Бельбек лунали вибухи

В тимчасово окупованому Криму цієї ночі, 24 жовтня, пролунали вибухи в районах Севастополя, Балаклави та Бельбеку, де розташований аеродром загарбників. Тривала робота сил та засобів російської протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер" та окупаційного "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.
Зазначається, що вибухи на захопленому РФ українському півострові спочатку були близько 01.20. Пізніше представник окупаційної "адміністрації" оголосив про роботу ППО через начебто ракетну атаку.
За словами гауляйтера Севастополя, у місті "відпрацювало ППО".
"За попередньою інформацією, військові на значному віддаленні від берега над акваторією знищили 1 ракету", - написав він у Telegram.
Також Развожаєв стверджує, що у Севастополі "жодні цивільні об'єкти в місті не постраждали".
Між тим мешканці Криму розповіли в мережі про гучні вибухи, які було чути не тільки в районі Севастополя, а й у Балаклаві, а також у районі аеродрому Бельбек і в Байдарській долині (замкнута котловина в південно-західній частині Криму, за 40 км на південний схід від Севастополя).
Як пише "Кримський вітер", на тлі заяв представників окупаційної "адміністрації" про начебто збиття 1 ракети, вибухів було щонайменше 5, а саме: 2 - від Балаклави і до Севастополя, та ще 3 - біля аеродрому Бельбек.
Крім того, 4 вибухи було чути також в Байдарській долині, а сталося це в близько 01.10. Зазначається, що перший був досить гучним.
Нагадаємо, перед цим в окупованому Криму лунали вибухи й була пожежа на аеродромі Бельбек у ніч проти 7 жовтня.
А в середині серпня російські загарбники заявляли про атаку безпілотників на Севастополь, також того разу вибухи лунали у Керчі.
Додамо, раніше цього місяця у Феодосії палав найбільший у Криму нафтовий термінал, який Сили оборони України атакували 7 жовтня. Цей об'єкт горів близько тижня, паралельно упродовж кількох днів на території нафтобази вибухали резервуари.
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