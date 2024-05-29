Окупанти скаржаться на обстріл Донецька: над містом здійнявся дим (фото та відео)

У мережі публікують відео та фото, на яких можна побачити густий дим над Київським районом Донецька.

Пропагандистські канали пишуть, що по місту нібито вдарили українські військові, внаслідок чого "є постраждалі".

Офіційної інформації про інцидент поки що немає.