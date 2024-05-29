Оккупанты жалуются на обстрел Донецка: над городом поднялся дым (фото и видео)

В сети публикуют видео и фото, на которых можно заметить густой дым над Киевским районом Донецка.

Пропагандистские каналы пишут, что по городу якобы ударили украинские военные, в результате чего "есть пострадавшие".

Официальной информации об инциденте пока нет.