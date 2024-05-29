Оккупанты жалуются на обстрел Донецка: над городом поднялся дым (фото и видео)

В Донецке сегодня, 29 мая, прозвучал сильный взрыв. Оккупанты утверждают, что город обстреляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В сети публикуют видео и фото, на которых можно заметить густой дым над Киевским районом Донецка.
Пропагандистские каналы пишут, что по городу якобы ударили украинские военные, в результате чего "есть пострадавшие".
Официальной информации об инциденте пока нет.
Отметим, что во временно оккупированном Донецке часто звучат взрывы. В частности, 11 мая там был "прилет" по ресторану, где находились вражеские солдаты.
В сети писали о том, что украинские защитники нанесли ракетный удар при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.
Также 20 февраля в Донецке был еще один взрыв. Тогда дым поднялся в районе здания "правительства "ДНР".
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