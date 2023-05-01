Окупанти скаржаться на командування, яке відбирає у них зарплатню (перехоплення)
Військовий Російської Федерації розповів дружині, що його командування відбирає частину заробітної плати. З кожним місяцем сума, яку забирають, збільшується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
За його словами, багатьом не подобається поведінка керівництва та примусовий збір коштів з підлеглих. Російське командування у більшості випадків використовує зібрані кошти в особистих цілях.
"Спочатку по 5000 общака, потім зарплату підняли по 20000 общака, щось такого, бл*дь, мутив, по 20 з кожного, а ту зарплату отримував, то пацани зажалілися, що він уже по 40000 забирає в них", - говорить росіянин.
Нагадаємо, раніше ми писали, що військовий РФ поскаржився своєму знайомому, що їх підрозділ доукомплектовують двічі контуженими окупантами.
До того ж ми писали, що російські військові скаржаться на заворушення у підрозділах і готові самовільно залишити частину.
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