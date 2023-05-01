Оккупанты жалуются на командование, которое отбирает у них зарплату (перехват)

Военный в Российской Федерации рассказал жене, что его командование отбирает часть заработной платы. С каждым месяцем забираемая сумма увеличивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

По его словам, многим не нравится поведение руководства и принудительный сбор средств из подчиненных. Российское командование чаще всего использует собранные средства в личных целях.

"Сначала по 5000 общака, потом зарплату подняли по 20000 общака, что-то такого, бл*дь, мутил, по 20 с каждого, а ту зарплату получал, то пацаны посетовали, что он уже по 40000 забирает у них", - говорит россиянин.