Окупанти в Сімферополі під виглядом "навчань" посилюють фільтраційні заходи, - ЦНС

В окупованому Сімферополі розпочались "військові навчання". Під цим прикриттям місто знову переводять у режим контрольованої "військової зони".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
В окупованому Сімферополі очільник призначеної РФ адміністрації Криму Сергій Аксьонов оголосив про чергові "навчання" за участю формувань "Барс-Крим", підрозділів Міноборони РФ та інших силових структур.
Офіційно їх подають як заходи з протидії нібито "проникненню диверсійних груп", однак заяви про посилені перевірки та огляди вказують на інші цілі. Під прикриттям навчань місто знову фактично переводять у режим контрольованої "військової зони", розширюючи втручання силовиків у повсякденне життя цивільних.
За даними джерел ЦНС, справжнім завданням цих дій є відпрацювання фільтраційних механізмів у міському середовищі. Силовикам доручено масово перевіряти документи, мобільні телефони та особисті контакти мешканців, із особливим акцентом на активність у соцмережах, приватні переписки та будь-які зв'язки з материковою Україною.
"Навчання" використовують як зручне прикриття для збору даних і формування списків "неблагонадійних", не вдаючись до жодних формальних правових процедур", - зазначають у ЦНС із посиланням на джерела.
Аналітики ЦНС зазначають, що такі заходи є частиною цілеспрямованої політики тиску та залякування населення на тимчасово окупованих територіях.
Окупаційна влада свідомо розмиває межу між тренуваннями та реальними репресивними діями, поступово привчаючи людей до постійної присутності силових структур і сприйняття тотального контролю як норми.
Фактично "навчання" в Сімферополі не мають нічого спільного з безпекою. Це демонстрація сили й інструмент залякування.
"Під виглядом боротьби з "диверсантами" окупаційна влада проводить фільтраційні заходи, тестує механізми контролю й одночасно тисне на місцеве населення, даючи зрозуміти: приватного життя на окупованій території більше не існує", - наголошують у ЦНС.
Нагадаємо, що в окупованому Криму російські силовики знову проводять масові обшуки та затримання кримських татар. Жертви репресій - мирні жінки, матері та студентки.
Крім того, за інформацією підпільного партизанського руху спротиву у Криму, у депо Сімферополя окупанти побили та затримали двох майстрів Кримської залізниці.
Також на початку грудня російські силовики провели обшук у домі кримськотатарської журналістки Ленори Дюльбер в окупованому Судаку та вивезли її до Сімферополя, вилучивши техніку й документи.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров підтвердив затримання Ленори Дюльбер та наголосив, що подібні обшуки стали буденністю в окупованому Криму.