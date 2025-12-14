Оккупанты в Симферополе под видом "учений" усиливают фильтрационные мероприятия, - ЦНС

В оккупированном Симферополе глава назначенной РФ администрации Крыма Сергей Аксенов объявил об очередных "учениях" с участием формирований "Барс-Крым", подразделений Минобороны РФ и других силовых структур.

Официально их подают как меры по противодействию якобы "проникновению диверсионных групп", однако заявления об усиленных проверках и осмотрах указывают на другие цели. Под прикрытием учений город снова фактически переводят в режим контролируемой "военной зоны", расширяя вмешательство силовиков в повседневную жизнь гражданских.

Истинная цель учений

По данным источников ЦНС, настоящей задачей этих действий является отработка фильтрационных механизмов в городской среде. Силовикам поручено массово проверять документы, мобильные телефоны и личные контакты жителей, с особым акцентом на активность в соцсетях, частные переписки и любые связи с материковой Украиной.

"Обучение" используют как удобное прикрытие для сбора данных и формирования списков "неблагонадежных", не прибегая ни к каким формальным правовым процедурам", - отмечают в ЦНС со ссылкой на источники.

Аналитики ЦНС отмечают, что такие меры являются частью целенаправленной политики давления и запугивания населения на временно оккупированных территориях.

Оккупационные власти сознательно размывают границу между тренировками и реальными репрессивными действиями, постепенно приучая людей к постоянному присутствию силовых структур и восприятию тотального контроля как нормы.

Фактически "учения" в Симферополе не имеют ничего общего с безопасностью. Это демонстрация силы и инструмент запугивания.

"Под видом борьбы с "диверсантами" оккупационные власти проводят фильтрационные мероприятия, тестируют механизмы контроля и одновременно давят на местное население, давая понять: частной жизни на оккупированной территории больше не существует", - отмечают в ЦНС.