Окупанти шукають шляхи убезпечення своєї логістики в Україні, - Федоров

Мер повідомив, що для перевезення військових та будівельних вантажів росіяни вже почали використовувати цивільні автівки.

Крім цього, Федоров зауважив, що військові РФ збільшують пропускну здатність автомобільних доріг за рахунок розширення наявних шляхів.

Водночас Федоров наголосив, що окупанти також не полишають спроб та намірів прокласти нову гілку залізниці в "глибокому тилу", яка б з’єднувала Маріуполь, Мелітополь, Крим.

"Але через постійний спротив та повторне знищення окремих ділянок та мостів - темпи будівництва низькі", - наголосив він.

Ситуація у Запорізькій області та лінії оборони росіян

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Вчора Федоров повідомив, що російські загарбники будують нові захисні споруди та лінії оборони на півдні України. Зокрема масові роботи проводяться навколо тимчасово окупованих міст Мелітополь, Токмак, Пологи та Молочанськ Запорізької області.

Також росіяни на тимчасово окупованій частині Запорізької області не збавляють темпи з примусової мобілізації населення.

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