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Оккупанты ищут пути обеспечения безопасности своей логистики в Украине, - Федоров

Фото: мелитопольский городской голова Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные ищут пути обеспечения безопасности своей логистики на оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мелитопольского городского голову Ивана Федорова.

Мэр сообщил, что для перевозки военных и строительных грузов россияне уже начали использовать гражданские автомобили. 

Кроме этого, Федоров отметил, что военные РФ увеличивают пропускную способность автомобильных дорог за счет расширения имеющихся путей.

В то же время Федоров отметил, что оккупанты также не оставляют попыток и намерений проложить новую ветку железной дороги в "глубоком тылу", которая бы соединяла Мариуполь, Мелитополь, Крым.

"Но из-за постоянного сопротивления и повторного уничтожения отдельных участков и мостов - темпы строительства низкие", - подчеркнул он.

Ситуация в Запорожской области и линии обороны россиян

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Вчера Федоров сообщил, что российские захватчики строят новые защитные постройки и линии обороны на юге Украины. В частности, массовые работы проводятся вокруг временно оккупированных городов Мелитополь, Токмак, Пологи и Молочанск Запорожской области.

Также россияне на временно оккупированной части Запорожской области не сбавляют темпы по принудительной мобилизации населения.

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