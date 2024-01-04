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На облік беруть навіть лікарів. Мер Мелітополя розповів про темпи мобілізації в окупації

Запорізька область, Четвер 04 січня 2024 17:08
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На облік беруть навіть лікарів. Мер Мелітополя розповів про темпи мобілізації в окупації Архівне фото: Мер Мелітополя розповів про темпи мобілізації в окупації (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни на тимчасово окупованій частині Запорізької області не збавляють темпи з примусової мобілізації населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мелітопольського міського голову Івана Федорова.

За його словами, окупанти продовжують складати реєстр військовозобов'язаних із подальшим призовом до Збройних сил РФ.

Наразі вони збільшили мобілізаційний вік з 27 до 30 років. При цьому на облік ставлять із 17 років.

"На підприємствах і в установах створено військово-облікові столи, які збирають усю інформацію для військкоматів. На облік ставлять чоловіків незалежно від професії - навіть лікарів і працівників різних комунальних підприємств", - сказав мер Мелітополя.

Людей заманюють на війну за допомогою грошей

Також Федоров повідомив, що керівниками фейкових військкоматів в окупації стали завезені відставні службовці з РФ.

Щоб мотивувати людей іти на фронт, окупанти обіцяють грошове забезпечення та різні пільги.

"Однак в окупації вже добре знають ціну таким перспективним "обіцянкам" - черговий обман із квитком в один кінець", - додав Федоров.

РФ посилено шукає людей для війни проти України

Нещодавно ГУР Міноборони України повідомляло, що у партії російського диктатора Володимира Путіна є власна приватна військова компанія "Еспаньола". Путінський режим активізував рекрутинг.

Однак за оцінками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у Російській Федерації зростає кількість людей, незадоволених війною в Україні.

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