Війська РФ масово будують нові укріплення в Запорізькій області, - Федоров

Російські загарбники будують нові захисні споруди та лінії оборони на півдні України. Зокрема масові роботи проводяться навколо тимчасово окупованих міст Мелітополь, Токмак, Пологи та Молочанськ Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міського голову Мелітополя Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

За словами мера, зафіксувати нові об'єкти вдалося за допомогою супутника Європейського космічного агентства.

"Буквально днями ми могли бачити супутникові знімки, які зафіксували будівництво нових вже захисних споруд. Тобто ворог не зупиняється на тому, що побудував (минулою) весною", - зазначив він.

Йдеться про десятки кілометрів нових окопів та оборонних споруд, що ворог побудував за останні місяці минулого року у Запорізькій та Донецькій областях, уточнив Федоров.

"Наразі вони будують навколо Полог та Мелітополя нові захисні споруди. І це вони роблять для того, щоб сповільнити, ускладнити для наших українських військових просування вглиб тимчасово окупованої Запорізької області", - розповів він.

Також міський голова звернув увагу, що попри "переможні" заяви російської пропаганди про нібито успіхи на фронті, ворог продовжує постійно укріплювати міста та шляхи "глибокого тилу".

"Вони будують як лінії оборони, так і кругову оборону таких міст, як Пологи, Токмак, Молочанськ, Мелітополь. Ворог робить це масово... Продовжують будувати оборонні споруди від Мелітополя в бік Криму", - каже мер.

Ситуація у Запорізькій області та лінії оборони росіян

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Раніше повідомлялося, що війська РФ зміцнюють свої позиції в районах окупації на півдні та сході України за допомогою спецспоруд, у тому числі так званих "зубів дракона".

У вересні 2023 року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські війська прорвали першу лінію оборони Росії у Запорізькій області. За його словами, це була головна лінія оборони окупантів.

Також була інформація, що українські воїни дійшли до другої лінії оборони росіян у районі населених пунктів Роботине та Вербове у Запорізькій області. Проте інформації про її прорив не було.

У грудні міністр оборони України Рустем Умєров в одному з інтерв'ю зазначив, що військові ЗСУ знаходяться між другою і третьою лінією оборони росіян.