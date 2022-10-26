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Окупанти шукають інвалідність у родичів, щоб втекти з війни: перехоплення розмови

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Донецька область, Середа 26 жовтня 2022 14:00
Окупанти шукають інвалідність у родичів, щоб втекти з війни: перехоплення розмови Фото: окупанти шукають серед родичів інвалідів, щоб втекти з війни (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти намагаються будь-якими методами втекти з війни в Україні. Зокрема, солдати РФ шукають інвалідність у родичів, щоб оформити опікунство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський солдат у Донецькій області намагається дізнатися у матері про її інвалідність. Це дозволить йому відмовитися йти у наступ і повернутись додому.

"З 1 та 2 (групою - ред.) я можу стати твоїм опікуном... Мене можна звідси забрати зараз. Все, я пишу відмову тоді. А ти роби мені групу, щоб я був твоїм опікуном", - сказав росіянин.

Проте виявилося, що у матері 3 група інвалідності, тобто окупанта відправлять на передову. Він зізнається, що лише п'ятеро людей погодилися йти в бій, решта відмовилися.

"Я розумію, що я панікую. Позавчора, як серце боліло, мені лікар таблеток (дал - ред.). Я випив, напився. Мені аж так відразу легко стало і, на**й, нас тут накрили, оточили і почали стріляти", - заявив окупант.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили близько 480 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни Росія втратила вже 68 900 своїх солдатів.

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