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Майже 500 окупантів та 17 танків: оновлено втрати армії РФ

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Середа 26 жовтня 2022 09:16
Майже 500 окупантів та 17 танків: оновлено втрати армії РФ Фото: ЗСУ знищили 480 окупантів та 17 танків (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 480 окупантів. При цьому з початку повномасштабної війни армія РФ втратила вже 68 900 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 26 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 68 900 (+480) осіб,
  • танків - 2 628 (+17),
  • бойових броньованих машин - 5 351 (+30),
  • артилерійських систем - 1 686 (+12),
  • РСЗВ - 379 (+2),
  • засобів ППО - 192 (+2),
  • літаків - 271 (+0),
  • гелікоптерів - 248 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 379 (+7),
  • крилатих ракет - 350 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4 076 (+22),
  • спеціальної техніки - 149 (+0).

Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців" в Новоіванівці Луганської області.

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