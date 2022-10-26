Майже 500 окупантів та 17 танків: оновлено втрати армії РФ
Фото: ЗСУ знищили 480 окупантів та 17 танків (Getty Images)
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 480 окупантів. При цьому з початку повномасштабної війни армія РФ втратила вже 68 900 своїх солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 26 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 68 900 (+480) осіб,
- танків - 2 628 (+17),
- бойових броньованих машин - 5 351 (+30),
- артилерійських систем - 1 686 (+12),
- РСЗВ - 379 (+2),
- засобів ППО - 192 (+2),
- літаків - 271 (+0),
- гелікоптерів - 248 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 379 (+7),
- крилатих ракет - 350 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4 076 (+22),
- спеціальної техніки - 149 (+0).
Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців" в Новоіванівці Луганської області.
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