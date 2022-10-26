Майже 500 окупантів та 17 танків: оновлено втрати армії РФ

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 480 окупантів. При цьому з початку повномасштабної війни армія РФ втратила вже 68 900 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 26 жовтня орієнтовно склали: особового складу - близько 68 900 (+480) осіб,

танків - 2 628 (+17),

бойових броньованих машин - 5 351 (+30),

артилерійських систем - 1 686 (+12),

РСЗВ - 379 (+2),

засобів ППО - 192 (+2),

літаків - 271 (+0),

гелікоптерів - 248 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 379 (+7),

крилатих ракет - 350 (+0),

кораблів /катерів - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4 076 (+22),

спеціальної техніки - 149 (+0).