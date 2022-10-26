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Оккупанты ищут инвалидность у родственников, чтобы сбежать с войны: перехват разговора

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Донецкая область, Среда 26 октября 2022 14:00
Оккупанты ищут инвалидность у родственников, чтобы сбежать с войны: перехват разговора Фото: оккупанты ищут среди родственников инвалидов, чтобы сбежать с войны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты пытаются любыми методами бежать с войны в Украине. В частности, солдаты РФ ищут инвалидность у родственников, чтобы оформить опекунство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре российский солдат в Донецкой области пытается узнать у матери о ее инвалидности. Это позволит ему отказаться идти в наступление и вернуться домой.

"С 1 и 2 (группой - ред.) я могу стать твоим опекуном... Меня можно отсюда забрать сейчас. Все, я пишу отказ тогда. А ты делай мне группу, чтобы я был твоим опекуном", - сказал россиянин.

Однако оказалось, что у матери 3 группа инвалидности, то есть оккупанта отправят на передовую. Он признается, что только пять человек согласились идти в бой, остальные отказались.

"Я понимаю, что я паникую. Позавчера, как сердце болело, мне врач таблеток (дал - ред.). Я выпил, напился. Мне так сразу легко стало и, на**й, нас здесь накрыли, окружили и начали стрелять", - заявил оккупант.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили около 480 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 68 900 своих солдат.

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