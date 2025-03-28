Окупанти штурмували Куп’янський напрямок, але зазнали нищівних втрат, - ОСУВ "Хортиця"
Окупанти спробували штурмувати Куп’янський напрямок, але зазнали нищівної поразки. ЗСУ знищили їхню бронетехніку та десант.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
Російські війська готувалися до цих наступальних дій на Куп’янському напрямку протягом трьох тижнів. Вони накопичували техніку та особовий склад, готуючись до масованого удару.
Вчора, 27 березня з 06:00 до 10:00 окупанти розпочали активні штурмові дії, застосувавши артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, дрони-камікадзе FPV, керовані авіабомби та інші види озброєння. В атаці брали участь 13 одиниць бронетехніки, однак українські захисники зупинили ворога. Лінія фронту залишилася незмінною.
Окупанти спробували повторити штурм о 13:00, цього разу без бронетехніки, але знову не досягли жодного успіху.
За попередніми даними, втрати ворога становлять:
- 60 загиблих,
- 28 поранених,
- 12 броньованих бойових машин,
- один танк.
Українським десантникам вдалося успішно відбити атаку завдяки ефективному плануванню та злагодженій роботі штабів усіх рівнів.
Втрати Росії на війні в Україні
Нагадаємо, що за останню добу, з 27 на 28 березня, війська РФ втратили у війні проти України майже дві тисячі солдатів. Також ЗСУ знищили більш як сотню артсистем, 144 дрони і 210 одиниць автотехніки.
РБК-Україна писало, що Генштаб оновив дані по ситуацію на фронті в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.