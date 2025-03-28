ua en ru
Пт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

РФ втратила за добу майже 1900 солдатів та понад сотню артсистем, - Генштаб ЗСУ

П'ятниця 28 березня 2025 08:08
UA EN RU
РФ втратила за добу майже 1900 солдатів та понад сотню артсистем, - Генштаб ЗСУ Фото: українські воїни продовжують завдавати втрат ворогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 27 на 28 березня, війська РФ втратили у війні проти України 1860 солдатів. Також ЗСУ знищили 122 артсистеми, 144 дрони і 210 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 910 750 (+1860) осіб;
  • танків - 10 455 (+17) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 762 (+61) од.;
  • артилерійських систем - 25 387 (+122) од.;
  • РСЗВ - 1344 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1119 (+1) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 31 070 (+144) од.;
  • крилатих ракет - 3121 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 42 280 (+210) од.;
  • спеціальної техніки - 3787 од.

РФ втратила за добу майже 1900 солдатів та понад сотню артсистем, - Генштаб ЗСУ

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди
"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків на поїзди
DAILY
Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Макрон шукає сміливих. Чи введе Європа війська в Україну всупереч волі РФ