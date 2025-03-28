РФ втратила за добу майже 1900 солдатів та понад сотню артсистем, - Генштаб ЗСУ

За останню добу, з 27 на 28 березня, війська РФ втратили у війні проти України 1860 солдатів. Також ЗСУ знищили 122 артсистеми, 144 дрони і 210 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.25 орієнтовно склали: особового складу - близько 910 750 (+1860) осіб;

танків - 10 455 (+17) од.;

бойових броньованих машин - 21 762 (+61) од.;

артилерійських систем - 25 387 (+122) од.;

РСЗВ - 1344 (+1) од.;

засоби ППО - 1119 (+1) од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 31 070 (+144) од.;

крилатих ракет - 3121 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 42 280 (+210) од.;

спеціальної техніки - 3787 од.