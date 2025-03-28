РФ втратила за добу майже 1900 солдатів та понад сотню артсистем, - Генштаб ЗСУ
Фото: українські воїни продовжують завдавати втрат ворогу (Getty Images)
За останню добу, з 27 на 28 березня, війська РФ втратили у війні проти України 1860 солдатів. Також ЗСУ знищили 122 артсистеми, 144 дрони і 210 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 910 750 (+1860) осіб;
- танків - 10 455 (+17) од.;
- бойових броньованих машин - 21 762 (+61) од.;
- артилерійських систем - 25 387 (+122) од.;
- РСЗВ - 1344 (+1) од.;
- засоби ППО - 1119 (+1) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 31 070 (+144) од.;
- крилатих ракет - 3121 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 42 280 (+210) од.;
- спеціальної техніки - 3787 од.
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