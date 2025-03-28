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Оккупанты штурмовали Купянское направление, но понесли большие потери, - ОСУВ "Хортица"

Украина, Пятница 28 марта 2025 15:41
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Оккупанты штурмовали Купянское направление, но понесли большие потери, - ОСУВ "Хортица" Фото: оккупанты штурмовали Купянское направление (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Оккупанты попытались штурмовать Купянское направление, но потерпели сокрушительное поражение. ВСУ уничтожили их бронетехнику и десант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Российские войска готовились к этим наступательным действиям на Купянском направлении в течение трех недель. Они накапливали технику и личный состав, готовясь к массированному удару.

Вчера, 27 марта с 06:00 до 10:00 оккупанты начали активные штурмовые действия, применив артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, дроны-камикадзе FPV, управляемые авиабомбы и другие виды вооружения. В атаке участвовали 13 единиц бронетехники, однако украинские защитники остановили врага. Линия фронта осталась неизменной.

Оккупанты попытались повторить штурм в 13:00, на этот раз без бронетехники, но снова не достигли никакого успеха.

По предварительным данным, потери врага составляют:

  • 60 погибших,
  • 28 раненых,
  • 12 бронированных боевых машин,
  • один танк.

Украинским десантникам удалось успешно отразить атаку благодаря эффективному планированию и слаженной работе штабов всех уровней.

Потери России на войне в Украине

Напомним, что за последние сутки, с 27 на 28 марта, войска РФ потеряли в войне против Украины почти две тысячи солдат. Также ВСУ уничтожили более сотни артсистем, 144 дрона и 210 единиц автотехники.

РБК-Украина писало, что Генштаб обновил данные по ситуации на фронте в Украине.

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