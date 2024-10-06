Окупанти на сході України застосовують тактику малих груп піхоти та стару радянську техніку

Російські війська на сході України не змінюють свою тактику. Вони продовжують атакувати малими групами піхоти, зрідка залучаючи стару радянську бронетехніку.

Про це заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Суспільне Новини".

За її словами, окупанти здійснюють безперервні штурми з використанням 3-4 військовослужбовців, намагаючись виявити слабкі місця оборони. Окрім піхоти, ворог іноді застосовує техніку, однак Сили оборони України успішно знищують ці спроби.

Росіяни продовжують використовувати переважно старі радянські танки та бронемашини, накопичені ще за часів СРСР.

"Росіяни досі використовують радянську техніку переважно. Її у них багато. За час радянського союзу вони встигли накопичити дуже багато техніки і зараз ми бачимо, що вони її активно використовують", - заявила Бобовнікова.

Водночас ворог постійно поповнює втрати, надсилаючи нових солдатів на позиції. Частина російських військових, розуміючи приреченість, намагається здатися в полон, а моральний дух у них залишається низьким.

"Противник здається в полон дуже радо, взагалі у них дуже низький моральний дух і ми постійно фіксуємо випадки дезертирства з їхніх позицій. У них немає мотивації, вони прийшли сюди за гроші. Їхня справа тут або швидко вмерти безболісно, або просто втекти з позицій", - додала вона.