В Луганській області згоріло ціле село, окуповане вже понад 10 років

У Луганській області повністю згоріло село Устинівка. Воно було окуповане росіянами понад 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Через бездіяльність окупаційної влади і пожежників в так званій "ЛНР" вогнем знищено ще одне селище - Устинівка, яке у Довжанській громаді", - розповів він.

За словами голови ОВА, за понад 10 років окупації в населеному пункті не бачили жодної одиниці спеціальної техніки, яка б виконувала превентивні заходи.

"Не спостерігали селяни і приїзду рятувальників, коли палали хати. Про спалені села загарбники не згадують у власних ЗМІ - не пишуть про згорілу Христофорівку, не повідомляють про наслідки пожеж у Щедрищевому, інших населених пунктах, які вони вирішили не рятувати від стихії", - констатував Лисогор.