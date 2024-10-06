Оккупанты на востоке Украины применяют тактику малых групп пехоты и старую советскую технику

Российские войска на востоке Украины не меняют свою тактику. Они продолжают атаковать малыми группами пехоты, изредка привлекая старую советскую бронетехнику.

Об этом заявила спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Общественное Новости".

По ее словам, оккупанты осуществляют непрерывные штурмы с использованием 3-4 военнослужащих, пытаясь выявить слабые места обороны. Кроме пехоты, враг иногда применяет технику, однако Силы обороны Украины успешно уничтожают эти попытки.

Россияне продолжают использовать преимущественно старые советские танки и бронемашины, накопленные еще во времена СССР.

"Россияне до сих пор используют советскую технику преимущественно. Ее у них много. За время советского союза они успели накопить очень много техники и сейчас мы видим, что они ее активно используют", - заявила Бобовникова.

В то же время враг постоянно пополняет потери, присылая новых солдат на позиции. Часть российских военных, понимая обреченность, пытается сдаться в плен, а моральный дух у них остается низким.

"Противник сдается в плен очень радостно, вообще у них очень низкий моральный дух и мы постоянно фиксируем случаи дезертирства с их позиций. У них нет мотивации, они пришли сюда за деньги. Их дело здесь или быстро умереть безболезненно, или просто убежать с позиций", - добавила она.