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Окупанти шантажем залучають українців до "співпраці", - Соболевський

Фото: Росія шантажем залучає українців до співпраці (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Російська ФСБ шантажем залякує українців, щоб вони повідомляли про цілі, які треба окупантам. Спершу росіяни виходять на контакт з розмовами, після чого шантажують тим, що передадуть дані про людей в СБУ і звинуватять у співпраці з ворогом.

Про це сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Наразі все ще є випадки, коли люди співпрацюють з ворогом. У значної кількості співпраця не добровільна. Це люди, яких шантажують ФСБ після того, як вони спочатку виходять на контакт, а потім вже вони затягують спілкування. Окупанти ставлять умову: якщо людина не буде надавати "відомості" військового характеру, то ця інформація буде передана СБУ. Таким чином вони залякують людей і примушують їх до співпраці. 

"Усі, хто опинився в такій ситуації, звертайтесь до правоохоронних органів добровільно, тому що прийти можуть за кожним, хто допомагає ворогу, але поки ваша так звана співпраця не принесла значної шкоди, то і відповідальність буде відповідною. Краще це зараз зробити добровільно, аніж чекати поки за тобою прийдуть", - сказав Соболевський.

Нагадаємо, Путін сподівається на зменшення підтримки України і планує війну на виснаження. Зазначається, що він не збирається припиняти військову агресію проти України та сподівається на зменшення підтримки Києва з боку країн Заходу.

Крім того, Росія проводить етнічні чистки українців в окупації. Окрім того, що окупаційна влада спалює історичні підручники, грабує музеї та проводить роботу із населенням, вона ще й видавлює українців із їхніх міст, змушуючи переїхати до Росії, або ж депортуючи.

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