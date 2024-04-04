Окупанти шантажем залучають українців до "співпраці", - Соболевський

Наразі все ще є випадки, коли люди співпрацюють з ворогом. У значної кількості співпраця не добровільна. Це люди, яких шантажують ФСБ після того, як вони спочатку виходять на контакт, а потім вже вони затягують спілкування. Окупанти ставлять умову: якщо людина не буде надавати "відомості" військового характеру, то ця інформація буде передана СБУ. Таким чином вони залякують людей і примушують їх до співпраці.

"Усі, хто опинився в такій ситуації, звертайтесь до правоохоронних органів добровільно, тому що прийти можуть за кожним, хто допомагає ворогу, але поки ваша так звана співпраця не принесла значної шкоди, то і відповідальність буде відповідною. Краще це зараз зробити добровільно, аніж чекати поки за тобою прийдуть", - сказав Соболевський.