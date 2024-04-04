Оккупанты шантажом привлекают украинцев к "сотрудничеству", - Соболевский

Пока все еще есть случаи, когда люди сотрудничают с врагом. В большом количестве сотрудничество не добровольное. Это люди, которых шантажируют ФСБ после того, как они сначала выходят на контакт, а потом уже затягивают общение. Оккупанты ставят условие: если человек не будет придавать "ведомости" военного характера, то эта информация будет передана СБУ. Таким образом, они запугивают людей и принуждают их к сотрудничеству.

"Все, кто оказался в такой ситуации, обращайтесь в правоохранительные органы добровольно, потому что прийти могут за каждым, кто помогает врагу, но пока ваше так называемое сотрудничество не принесло значительный вред, то и ответственность будет соответствующей. Лучше это сейчас сделать добровольно, чем ждать пока за тобой придут", - сказал Соболевский.