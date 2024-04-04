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Оккупанты шантажом привлекают украинцев к "сотрудничеству", - Соболевский

Фото: Россия шантажом привлекает украинцев к сотрудничеству (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Российская ФСБ шантажом запугивает украинцев, чтобы они сообщали о целях, которые нужно оккупантам. Сначала россияне выходят на контакт с разговорами, после чего шантажируют тем, что передадут данные о людях в СБУ и обвинят в сотрудничестве с врагом.

Об этом сказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Пока все еще есть случаи, когда люди сотрудничают с врагом. В большом количестве сотрудничество не добровольное. Это люди, которых шантажируют ФСБ после того, как они сначала выходят на контакт, а потом уже затягивают общение. Оккупанты ставят условие: если человек не будет придавать "ведомости" военного характера, то эта информация будет передана СБУ. Таким образом, они запугивают людей и принуждают их к сотрудничеству.

"Все, кто оказался в такой ситуации, обращайтесь в правоохранительные органы добровольно, потому что прийти могут за каждым, кто помогает врагу, но пока ваше так называемое сотрудничество не принесло значительный вред, то и ответственность будет соответствующей. Лучше это сейчас сделать добровольно, чем ждать пока за тобой придут", - сказал Соболевский.

Напомним, Путин надеется на уменьшение поддержки Украины и планирует войну на истощение. Он не собирается прекращать военную агрессию против Украины и надеется на уменьшение поддержки Киева со стороны стран Запада.

Кроме того, Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации. Кроме того, что оккупационная власть сжигает исторические учебники, грабит музеи и проводит работу с населением, она еще и выдавливает украинцев из их городов, заставляя переехать в Россию, или же депортируя.

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