Окупанти у шахтах Бахмуту облаштували склади та польові госпіталі, - Сили оборони

Російські загарбники використовують шахти в окупованому Бахмуті Донецької області у військових цілях. Там облаштовують склади та госпіталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

За його словами, Бахмут наразі є першим пунктом для тимчасової дислокації 98-ї повітряної десантної дивізії та 3-го армійського корпусу РФ. Місто є своєрідним логістичним хабом для ворога.

"Стало своєрідним логістичним хабом для окупантів, а так як там є шахти, укріплення і укриття, ворог розмістив в них і зберігає боєкомплекти з боєприпасами і техніку, а також склади з пально-мастильним матеріалами", - сказав речник.

Волошин додав, що також є інформація, що у шахтах Бахмуту окупанти розгорнули польові госпіталі для надання медичної допомоги пораненим.

Бахмут розташовується у північно-східній частині Донецької області. До повномасштабної війни місто було центром соляної промисловості України та залізничним вузлом.

З травня 2022 року Бахмут був форпостом оборони України. У 2023 році росіяни захопили місто, а внаслідок тривалих боїв Бахмут був майже вщент знищений.

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