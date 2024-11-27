За добу більше 220 боїв: Генштаб описав ситуацію на фронті

Протягом минулої доби, 26 листопада, на фронті відбулось 224 бої. Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку зафіксовано п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку зафіксовано 18 атак у бік Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз неподалік Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів, Торського та в районі Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку росіяни один раз атакували в районах Григорівки.

На Краматорському напрямку відбито 13 атак у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили шість атак в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка та Торецьк.

На Покровському напрямку зупинено 59 штурмових і наступальних дій агресора у бік Миролюбівки, Красного Яру, Лисівки, Даченського, Чумацького, Пустинки та Нового Труда.

На Курахівському напрямку відбито 46 атак. Ворог зосередив основні зусилля у районах Дачного, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки, Берестків, Зорі та Сонцівки.

На Времівському напрямку росіяни атакували 17 разів неподалік населених пунктів Трудове, Костянтинопольське, Роздольне, Новоандріївка, Веселий Гай, Розлив та Рівнопіль.

На Придніпровському напрямку відбито п'ять атак.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 735 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1580 російських терористів, а також знищили: