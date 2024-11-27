ua en ru
Ср, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Оккупанты в шахтах Бахмута обустроили склады и полевые госпитали, - Силы обороны

Бахмут, Среда 27 ноября 2024 13:50
UA EN RU
Оккупанты в шахтах Бахмута обустроили склады и полевые госпитали, - Силы обороны Фото: оккупанты в шахтах Бахмута обустроили склады и госпитали (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики используют шахты в оккупированном Бахмуте Донецкой области в военных целях. Там обустраивают склады и госпитали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

По его словам, Бахмут является первым пунктом для временной дислокации 98-й воздушной десантной дивизии и 3-го армейского корпуса РФ. Город является своеобразным логистическим хабом для врага.

"Стало своеобразным логистическим хабом для оккупантов, а так как там есть шахты, укрепления и укрытия, враг разместил в них и хранит боекомплекты с боеприпасами и технику, а также склады с горюче-смазочными материалами", - сказал спикер.

Волошин добавил, что также есть информация, что в шахтах Бахмута оккупанты развернули полевые госпитали для оказания медицинской помощи раненым.

Бахмут находится в северо-восточной части Донецкой области. До полномасштабной войны город являлся центром соляной промышленности Украины и железнодорожным узлом.

С мая 2022 Бахмут был форпостом обороны Украины. В 2023 году россияне захватили город, а в результате длительных боев Бахмут был почти полностью уничтожен.

Оккупанты в шахтах Бахмута обустроили склады и полевые госпитали, - Силы обороны

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на фронте

За последние сутки на фронте произошло 224 боевых столкновения. Самыми тяжелыми участками остаются Кураховское и Покровское направления. Также идет операция Сил обороны в Курской области.

Как отметила британская разведка, за октябрь Россия смогла продвинуться больше, чем за предыдущие месяцы 2024 года. При этом оккупанты продолжают воздушные атаки на Украину.

Больше о ситуации на фронте и где зимой может наступать Россия - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Бахмут Война в Украине
NEWS
Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года
Зеленый станет изумрудным. Как изменятся светофоры в Украине с 1 мая 2025 года
DAILY
Украина не будет прокачивать газ из РФ. Готова ли Европа и в чем риск для Молдовы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Украина не будет прокачивать газ из РФ. Готова ли Европа и в чем риск для Молдовы