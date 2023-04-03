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Окупанти в Севастополі прийшли з обшуками до кримського татарина, - правозахисники

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Севастополь, Понеділок 03 квітня 2023 10:34
Окупанти в Севастополі прийшли з обшуками до кримського татарина, - правозахисники Фото: Фазил Емірусєїнов (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Марія Кучерявець

Російські силовики в окупованому Севастополі проводять обшук у будинку кримського татарина. Мова йде про Фазила Емірусєїнова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадське об'єднання "Кримська солідарність".

"У селі Рідне, вулиця Шкільна 1, у Балаклавському районі міста Севастополя відбувається обшук у будинку літнього кримського татарина Фазила Емірусеїнова", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правозахисників, активіст відвідував судові засідання з політично мотивованих справ проти кримських татар та виступав свідком захисту щодо одного з них.

"У вересні 2021 року його затримали біля будівлі ФСБ та оштрафували на 7 тисяч рублів. Тоді співробітники спецслужб провели обшуки в будинках Ельдара Одаманова, Асана та Азіза Ахтемових, Шевкета Усеїнова та Нарімана Джеляла", - вказано в повідомленні.

Зазначається, що десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, вийшли до будівлі ФСБ з вимогою дати інформацію про викрадених, Втім, тоді понад 50 з них було заарештовано.

Нагадаємо, що 19 березня під окупованим Сімферополем невідомі викрали кримського татарина Таїра Сейдаметова.

Також ми писали, що в окупованому Криму напали на будинок кримського татарина Едема Муртазаєва та силою вивезли його родину.

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