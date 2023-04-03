Оккупанты в Севастополе пришли с обысками к крымскому татарину, - правозащитники

Российские силовики в оккупированном Севастополе проводят обыск в доме крымского татарина. Речь идет о Фазиле Эмирусеинове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественное объединение "Крымская солидарность".

"В селе Родное, улица Школьная 1, в Балаклавском районе города Севастополя проходит обыск в доме пожилого крымского татарина Фазила Эмирусеинова", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, активист посещал судебные заседания по политически мотивированным делам против крымских татар и выступал свидетелем защиты в одном из них.

"В сентябре 2021 года он был задержан возле здания ФСБ и оштрафован на 7 тысяч рублей. Тогда сотрудники спецслужб провели обыски в домах Эльдара Одаманова, Асана и Азиза Ахтемовых, Шевкета Усеинова и Наримана Джеляла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что десятки людей, среди которых родственники, журналисты и адвокаты, вышли к зданию ФСБ с требованием предоставить информацию о похищенных. Впрочем, тогда более 50 из них были арестованы.

Напомним, что 19 марта под оккупированным Симферополем неизвестные похитили крымского татарина Таира Сейдаметова.

Также мы писали, что в оккупированном Крыму напали на дом крымского татарина Эдема Муртазаева и насильно вывезли его семью.

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