Окупанти з САУ обстріляли житловий масив Сумської області: в ОВА розповіли про наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За словами Живицького, росіяни завдали ударів по області:

Посадовець зазначив, що опівдні ворог зі САУ атакував житловий масив села Кияниця - 40 "прильотів".

Нагадаємо, у Сумській області з 7 жовтня діятиме масковий режим на тлі збільшення випадків захворювань на COVID-19.

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