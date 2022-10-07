Оккупанты из САУ обстреляли жилой массив Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты 6 октября 9 раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области. Было зафиксировано более 150 "приходов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Чиновник отметил, что в полдень враг из САУ атаковал жилмассив села Кияница - 40 "прилетов". По словам Живицкого, россияне нанесли удары по области: Середино-будская громада: 7 "приходов" из САУ.

Эсманская громада: 9 российских мин. Предварительно - без последствий.

Краснопольская громада: около 15 часов территорию накрыли огнем из "Градов". 40 "прилетов". Миномет - 15 "прилетов". Вечером, по другой части территории громады, еще 5 "прилетов".

Миропольская громада: враг открыл огонь из артиллерии после 17 часов. Всего 19 "прилетов", повреждены частные дома мирных жителей.

Белопольская громада - 10 "приходов" из минометов.

Великописаревская громада: были минометные "прилеты" около 20 часов. После 21 часа - 8 ракет из вертолета.

по территории Юнаковской громады были под минометным огнем несколько раз в течение дня.