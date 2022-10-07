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Оккупанты из САУ обстреляли жилой массив Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

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Пятница 07 октября 2022 02:18
Оккупанты из САУ обстреляли жилой массив Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях Фото: Оккупанты из САУ обстреляли Сумскую область (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 6 октября 9 раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области. Было зафиксировано более 150 "приходов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Чиновник отметил, что в полдень враг из САУ атаковал жилмассив села Кияница - 40 "прилетов".

По словам Живицкого, россияне нанесли удары по области:

  • Середино-будская громада: 7 "приходов" из САУ.
  • Эсманская громада: 9 российских мин. Предварительно - без последствий.
  • Краснопольская громада: около 15 часов территорию накрыли огнем из "Градов". 40 "прилетов". Миномет - 15 "прилетов". Вечером, по другой части территории громады, еще 5 "прилетов".
  • Миропольская громада: враг открыл огонь из артиллерии после 17 часов. Всего 19 "прилетов", повреждены частные дома мирных жителей.
  • Белопольская громада - 10 "приходов" из минометов.
  • Великописаревская громада: были минометные "прилеты" около 20 часов. После 21 часа - 8 ракет из вертолета.
  • по территории Юнаковской громады были под минометным огнем несколько раз в течение дня.

Напомним, в Сумской области с 7 октября будет действовать масковый режим на фоне увеличения случаев заболеваний COVID-19.

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