Оккупанты из САУ обстреляли жилой массив Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях
Фото: Оккупанты из САУ обстреляли Сумскую область (facebook.com/Zhyvytskyy)
Российские оккупанты 6 октября 9 раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области. Было зафиксировано более 150 "приходов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Чиновник отметил, что в полдень враг из САУ атаковал жилмассив села Кияница - 40 "прилетов".
По словам Живицкого, россияне нанесли удары по области:
- Середино-будская громада: 7 "приходов" из САУ.
- Эсманская громада: 9 российских мин. Предварительно - без последствий.
- Краснопольская громада: около 15 часов территорию накрыли огнем из "Градов". 40 "прилетов". Миномет - 15 "прилетов". Вечером, по другой части территории громады, еще 5 "прилетов".
- Миропольская громада: враг открыл огонь из артиллерии после 17 часов. Всего 19 "прилетов", повреждены частные дома мирных жителей.
- Белопольская громада - 10 "приходов" из минометов.
- Великописаревская громада: были минометные "прилеты" около 20 часов. После 21 часа - 8 ракет из вертолета.
- по территории Юнаковской громады были под минометным огнем несколько раз в течение дня.
Напомним, в Сумской области с 7 октября будет действовать масковый режим на фоне увеличения случаев заболеваний COVID-19.
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