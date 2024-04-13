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Окупанти розстріляли автомобіль у прикордонні Чернігівської області: є жертва

Фото: окупанти розстріляли автомобіль у прикордонні Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська розстріляли автомобіль в одному із прикордонних районів Чернігівської області 13 квітня. Водій, який віз продукти місцевим жителям, загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Сьогодні вранці росіяни вбили чоловіка, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння. Російська армія прицільно обстріляла цивільний автомобіль мешканця Новгорода-Сіверського", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу, за даними правоохоронців, спалахнула пожежа тавто, чоловік 1990 року народження загинув.

Окупанти розстріляли автомобіль у прикордонні Чернігівській області (t.me/mvs_ukraine)

Обстріли прикордонних регіонів України

Російські війська постійно обстрілюють прикордонні регіони України, що межують із Росією. Зокрема, це стосується Чернігівської та Сумської областей. Щодо останньої, то раніше ДРГ росіян, проникнувши до Сумської області вранці 27 січня, розстріляла двох людей. Будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.

3 лютого в Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг у прикордонні, в 5-кілометровій смузі від кордону з РФ, а іншими дорогами ввели рекомендований режим руху по годинах. А в липні 2023 року ввели евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометрової зони від кордону з країною-агресором.

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Чернігівська область