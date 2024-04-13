Окупанти розстріляли автомобіль у прикордонні Чернігівської області: є жертва

Обстріли прикордонних регіонів України

Російські війська постійно обстрілюють прикордонні регіони України, що межують із Росією. Зокрема, це стосується Чернігівської та Сумської областей. Щодо останньої, то раніше ДРГ росіян, проникнувши до Сумської області вранці 27 січня, розстріляла двох людей. Будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.

3 лютого в Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг у прикордонні, в 5-кілометровій смузі від кордону з РФ, а іншими дорогами ввели рекомендований режим руху по годинах. А в липні 2023 року ввели евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометрової зони від кордону з країною-агресором.

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