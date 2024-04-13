Оккупанты расстреляли автомобиль в приграничьи Черниговской области: есть жертва

Обстрелы приграничных регионов Украины

Российские войска постоянно обстреливают приграничные регионы Украины, граничащие с Россией. В частности, это касается Черниговской и Сумской областей. Что касается последней, то ранее ДРГ россиян, проникнув в Сумскую область утром 27 января, расстреляла двух человек. Дом погибших находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.

3 февраля в Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничье, в 5-километровой полосе от границы с РФ, а по другим дорогам ввели рекомендованный режим движения по часам. А в июле 2023 года ввели эвакуацию из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.

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