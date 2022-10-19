Окупанти розсилають жителям Херсона повідомлення із закликом залишити місто, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медузу ".

У повідомленнях окупанти просять місцевих мешканців виїхати на Лівий берег Херсонської області нібито через можливі обстріли житлових кварталів міста. За інформацією російських ЗМІ, такі СМС мешканці отримали 19 жовтня.

Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що до лінії фронту на Херсонщині ЗСУ нібито стягнули багато сил і "найближчий час розпочнуть наступ".

Як пише "Медуза" з посиланням на головного гауляйтера Херсона Володимира Сальдо, окупанти планують перемістити на Лівий берег Дніпра та в регіони РФ приблизно 50-60 тисяч людей.