Окупанти розсилають жителям Херсона повідомлення із закликом залишити місто, - ЗМІ

Окупаційна влада Херсона розпочала масове розсилання повідомлень місцевим жителям із закликом залишити місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
У повідомленнях окупанти просять місцевих мешканців виїхати на Лівий берег Херсонської області нібито через можливі обстріли житлових кварталів міста. За інформацією російських ЗМІ, такі СМС мешканці отримали 19 жовтня.
Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що до лінії фронту на Херсонщині ЗСУ нібито стягнули багато сил і "найближчий час розпочнуть наступ".
Як пише "Медуза" з посиланням на головного гауляйтера Херсона Володимира Сальдо, окупанти планують перемістити на Лівий берег Дніпра та в регіони РФ приблизно 50-60 тисяч людей.
Нагадаємо, раніше ми писали, що окупаційна влада проведе так зване "добровільне переміщення" жителів Херсонської області на лівий берег Дніпра.
Також повідомлялося, що росіяни вже розпочали евакуацію так званих "державних установ" до окупованого Криму.
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