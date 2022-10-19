Оккупанты рассылают жителям Херсона сообщения с призывом покинуть город, - СМИ

Оккупационные власти Херсона начали массовую рассылку сообщений местным жителям с призывом покинуть город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
В сообщениях оккупанты просят местных жителей выехать на Левый берег Херсонской области якобы из-за возможных обстрелов жилых кварталов города. По информации российских СМИ, такие СМС жители получили утром 19 октября.
Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что к линии фронта в Херсонской области ВСУ якобы стянули много сил и "ближайшее время начнут наступление".
Как пишет "Медуза" со ссылкой на главного гауляйтера Херсона Владимира Сальдо, оккупанты планируют переместить на Левый берег Днепра и в регионы РФ примерно 50-60 тысяч человек.
Напомним, ранее мы писали, что оккупационные власти проведут так называемое "добровольное перемещение" жителей Херсонской области на левый берег Днепра.
Также сообщалось, что россияне уже начали эвакуацию так называемых "государственных учреждений" в оккупированный Крым.
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