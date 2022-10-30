Окупанти розривають контракти та жаліються на командирів, що "косячать" (перехоплення)

Професійні військові РФ не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів. Вони не хочуть помирати за командування, яке "сильно косячить".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення СБУ розмови окупанта.

"Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Нех*й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили…" - розповідає дружині контрактник ЗС РФ. Він скаржиться на шалені втрати від ЗСУ і на те, що російське командування "сильно косячить". Тож тепер цей доброволець "не готовий за них помирати".