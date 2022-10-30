Оккупанты разрывают контракты и жалуются на командиров, которые "косячат"

Профессиональные военные РФ не выдерживают давления ВСУ и массово пишут рапорты на расторжение контрактов. Они не хотят умирать за командование, которое "сильно косячит".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват СБУ разговора оккупанта.
"Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Нех*й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили…" - рассказывает жене контрактник ВС РФ.
Он жалуется на безумные потери от ВСУ и на то, что российское командование "сильно косячит". Теперь этот доброволец "не готов за них умирать".
Как сообщалось, ранее из перехвата ГУР стало известно, что российские командиры жалуются на массовые кражи среди оккупантов. Солдаты воруют тепловизоры и отправляют домой.
Напомним, из перехвата украинских разведчиков выяснилось, что российские оккупанты не скрывают, что массово мародерят в украинских городах и селах. После этого, не стесняясь, обстреливают их.
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